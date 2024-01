Vasco vence o Potyguar-RN, assume segundo lugar do Grupo 29 e se recupera na Copinha

O Vasco venceu por 2 a 0 o Potyguar-RN, nesta segunda-feira, em Guarulhos. Os cruzmaltinos se recuperaram do tropeço na estreia e chegaram a quatro pontos no Grupo 29 da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Os cariocas estão na vice-liderança. O líder é o Flamengo-SP, que também está com quatro pontos, mas com saldo melhor após o empate por 1 a 1 com o Macapá-AP, na abertura da rodada. Os amapaenses chegaram a dois pontos e seguem com chance de classificação. Já o Potyguar, sem pontos, está eliminado.

Mais uma vez, o Vasco não teve grande atuação. No entanto, os cruzmaltinos chegaram a vitória com dois gols de Cauã Paixão, um em cada tempo. O primeiro saiu aos 35 da primeira etapa, enquanto o segundo foi aos 29 da parte final.

Na última rodada, na quinta-feira, o Vasco terá pela frente o líder Flamengo-SP, às 15h15 (de Brasília), novamente em Guarulhos. Já o Macapá-AP encara o Potyguar-RN, a partir das 13 horas, no mesmo local.