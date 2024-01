Melhor 'novato' no NBB, Vasco tem chance de mostrar força contra o Fla

O Vasco visita o Flamengo hoje (8), na abertura do 2º turno do NBB. O Cruzmaltino fechou a primeira metade do campeonato como uma das gratas surpresas da temporada. O time voltou à elite do basquete nacional já brigando no topo da tabela.

Flamengo e Vasco se enfrentam nesta segunda-feira, às 20h (de Brasília), no Maracanãzinho. O canal do UOL Esporte no YouTube transmitirá a partida ao vivo e com imagens.

Vasco acima dos outros 'novatos'

O NBB tem três times novos em relação ao ano anterior: Vasco, Botafogo e Mogi Basquete. A expansão para 19 clubes transformou a atual temporada na maior da história da liga.

O Vasco sobra em relação aos outros dois projetos recém-estabelecidos. Enquanto o rival Botafogo é 15º e o Mogi é lanterna, o clube de São Januário ocupa a quarta posição e deve figurar nos playoffs. Somados, os dois 'novatos' têm menos vitórias que o Vasco nesta temporada — 9 versus 13.

A fórmula do sucesso vascaíno passa por nomes consagrados e atletas em ascensão. Marquinhos, veterano de 39 anos e hexacampeão do NBB, traz experiência ao time. Ele divide responsabilidades com Paulichi, que vem em sua melhor temporada na carreira. O ala de 25 anos é o cestinha do Vasco e foi decisivo no último jogo do 1º turno, diante do Corinthians.

Com exceção da temporada de estreia da liga, um time 'novato' nunca se sagrou campeão do NBB. O Vasco sonha com o feito inédito e tem no clássico contra o Flamengo uma chance para se credenciar entre os favoritos ao título.

Flamengo forte para voltar ao topo

Didi Louzada, jogador do Flamengo, em partida do NBB Imagem: Matheus Magnani/Caxias

O maior campeão do NBB quer retomar sua coroa. O Flamengo embalou boa sequência após oscilações no início da temporada, com onze vitórias consecutivas e 16 em 18 jogos. O time de Gustavo de Conti lidera o NBB de maneira isolada.

A base das glórias recentes vem sendo substituída aos poucos por uma nova geração. Os dez jogadores com mais minutos em quadra — Gui Deodato, Franco Balbi, Cuello, Didi, Filipovity, Gabriel Jaú, Maique, Scott Machado, Kayo e Diarra — estão em sua temporada de estreia ou no segundo ano representando o Flamengo. São novos atletas em busca dos resultados que o Rubro-Negro está acostumado a alcançar.