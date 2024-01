Sem Mané, Senegal vence amistoso contra Níger com gol nos acréscimos

Na tarde desta segunda-feira, Senegal e Níger se enfrentaram em amistoso internacional, no Estádio Olímpico de Diamniadio, em Dacar (SEN). Com gol marcado aos 54 minutos do segundo tempo, por Formose Mendy, os donos da casa venceram por 1 a 0.

Com a principal estrela, Sadio Mané, no banco de reservas, a seleção senegalesa foi a campo com: Mendy; Koulibaly, Abdou Diallo e Niakhaté; Diatta, Pape Gueye, Camara e Jakobs; Ismaila Sarr, Habib Diallo e Iliman Ndiaye.

O astro ex-Liverpool, Bayern de Munique e, atualmente, companheiro de Cristiano Ronaldo no Al Nassr, não entrou no confronto. Já o centroavante Nicolas Jackson, do Chelsea, disputou o segundo tempo da partida.

Outro amistoso entre seleções africanas marcado para esta segunda, o duelo entre Camarões e Guiné Equatorial foi cancelado.

O gol de Senegal sobre Níger

Com o jogo empatado sem gols até os minutos finais, o amistoso parecia terminar em 0 a 0. No entanto, aos 54 minutos do segundo tempo, após cobrança de escanteio da direita, Abdoulaye Seck escorou para a pequena área, onde estava Formose Mendy, que dominou e bateu para garantir a vitória de Senegal.