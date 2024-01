Seleção Brasileira feminina de basquete é convocada para o Pré-Olímpico de Belém

A Seleção Brasileira feminina está convocada para a disputa do Pré-Olímpico de Belém do Pará, de 8 a 11 de fevereiro, no Brasil. Em três jogos, contra Alemanha, Sérvia e Austrália, a Seleção vai em busca de uma das três vagas do grupo para a disputa da Olimpíada de Paris 2024.

O técnico José Neto convocou 15 atletas, que se apresentam na próxima segunda-feira, em Araraquara-SP, onde iniciam a preparação. O grupo fica na cidade até o dia 2 de fevereiro, quando embarca para Belém, no Pará,u para a reta final do trabalho. A estreia acontece no dia 8 de fevereiro, às 20h (de Brasília), contra a Austrália.

"Vamos para a última competição do processo de classificação para os Jogos Olímpicos de Paris e chegamos até aqui com excelência. Campeões Sul-Americanos em 2022, e em 2023 da AmeriCupW, essas foram as competições que nos classificaram para esta fase. Quero agradecer todo o empenho e disponibilidade de todas as jogadoras e CT que participaram destas competições, além do Pan-Americano de Santiago e da etapa de treinamento em Portugal", disse o técnico José Neto.

Vamos para uma competição difícil em que todas as equipes participantes chegam por méritos e não tem nenhuma delas com vantagens. Vamos fazer o nosso melhor e acreditamos que desta forma, poderemos conquistar uma das vagas para Paris. Contamos com o apoio da nossa torcida em Belém do Pará para nos dar força e fazer a diferença", completou.

A convocação conta com a presença de três atletas da Seleção Brasileira sub-17, campeãs Sul-Americanas este ano, e convidadas para fazer parte do período de treinos como um processo de aclimatação na Seleção adulta, dentro de um projeto maior de intercâmbio: Micaela Cavalcanti, Sther Ubaka e Alexia Dagba.

A Seleção Brasileira feminina está convocada para a disputa do Pré-Olímpico de Belém do Pará, de 8 a 11 de fevereiro, no Brasil. Em três jogos, contra Alemanha, Sérvia e Austrália, a Seleção vai em busca de uma das três vagas do grupo para a disputa da Olimpíada de Paris 2024.... pic.twitter.com/KNVdUpQbCP ? Basquete Brasil - CBB (@basquetebrasil) January 8, 2024

Pré-Olímpico

O Brasil será anfitrião de um dos quatro torneios, com sede em Belém, de 8 a 11 de fevereiro. A chave brasileira terá Austrália, Sérvia e Alemanha.

Dentro do regulamento FIBA, o Brasil estreia contra a Austrália, depois encara a Sérvia e fecha contra a Alemanha, sempre às 20h (de Brasília), nos dias 8, 10 e 11.

Pelo formato de disputa, as equipes se enfrentam dentro do grupo. Os três melhores se classificam para Paris 2024. Os grupos com França e Estados Unidos terão dois classificados, além das próprias francesas e americanas, anfitriãs e atuais campeãs mundiais, que já estão classificados para as Olimpíadas, entretanto ainda jogam os Pré-Olímpicos.

Os jogos acontecerão no Ginásio Guilherme Paraense, mais conhecido como Mangueirinho. O Brasil chega no Pré-Olímpico com moral após o título da AmeriCupW, em julho, no México. A conquista invicta fez a Seleção dar um salto no ranking mundial, voltando ao top 10 com a oitava colocação no geral.

Confira a convocação da Seleção Brasileira

Débora Costa - SESI Araraquara



Alana Gonçalo - Sampaio Basquete



Carina Martins - Sampaio Basquete



Tainá Paixão - Samara-RUS



Isabela Ramona - Samara-RUS



Leila Zabani - Ituano



Vitória Marcelino - SESI Araraquara



Emanuely Oliveira - SESI Araraquara



Vanessa Sassá - Sampaio Basquete



Gabriela Sossô - SESI Araraquara



Damiris Dantas - Omanspor-TUR



Érika Souza



Stephanie Soares - Dallas Wings-EUA



Licinara Bispo - Unimed Campinas



Kamilla Soares - South Carolina-EUA

Convidadas Sub-17

Micaela Cavalcanti



Sther Ubaka



Alexia Dagba

Comissão Técnica

Roseli Gustavo - Diretora de Basquete



Líder Operacional - Monica Atílio



Treinador - José Neto



Assistentes técnicos - João Camargo e Virgil Lopez



Preparador físico - Diego Falcão



Fisioterapeutas - Isabel Cristina, Ariane Lopes e Jordana Reis



Médicos - Paulo Szeles e Cristina Teixeira



Psicóloga - Manoella Marques



Massoterapeuta - Juliana Bouvie



Analista de desempenho - Bruno Pena Couto



Preparador mental - Ricardo Borin



Gerente de Comunicação - Thierry Gozzer