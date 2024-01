São Paulo inicia semana com chegadas e partida de Dorival Júnior

O São Paulo inicia a primeira semana completa da pré-temporada nesta segunda-feira. Após os primeiros dois dias com treinamentos em dois períodos, o elenco do Tricolor se prepara para mais uma etapa de preparação com chegadas e uma partida de peso.

Isso porque o técnico Dorival Júnior, alvo da Seleção Brasileira, aceitou o convite da CBF, definindo sua saída do São Paulo. O acordo com o time canarinho, inclusive, pode ser fechado nesta segunda-feira.

Já o zagueiro Arboleda, que negocia sua renovação de contrato com o São Paulo, se reapresenta nesta segunda-feira, ao contrário do restante do elenco, que iniciou a pré-temporada no último sábado.

Outro nome aguardado nesta segunda-feira é Ferreirinha. O atacante fechou contrato válido por quatro anos com o São Paulo e tinha o desejo de defender o clube, apesar de ter recebido propostas financeiramente até mais vantajosas que a do Tricolor.

O elenco são-paulino terá duas semanas completas de pré-temporada, além desses dois primeiros dias de preparação já concluídos, antes de sua estreia oficial em 2024, marcada para o dia 20 de janeiro, contra o Santo André, no Morumbi, às 20h (de Brasília).