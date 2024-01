São Paulo anuncia chegada da zagueira Kaká, ex-Santos

Na tarde desta segunda-feira, o São Paulo feminino anunciou a chegada de seu quinto reforço para a temporada de 2024. O Tricolor paulista oficializou a contratação da zagueira Kaká, que estava no Santos. A atleta firmou vínculo com o clube até 2025.

"Kaká é do Tricolor! Zagueira de 24 anos, após atuar por duas temporadas no Santos, chega para reforçar a linha defensiva são-paulina, com contrato até 2025! Seja bem-vinda", escreveu a equipe nas redes sociais.

A zagueira tem 24 anos e leva o apelido de um dos maiores ídolos do São Paulo: Ricardo Izecson dos Santos Leite, o Kaká. A brasiliense foi revelada nas categorias de base do Minas Brasília e, em seguida, se transferiu para o Peixe, onde jogou nas últimas duas temporadas.

?? Kaká é do Tricolor! Zagueira de 24 anos, após atuar por duas temporadas no Santos, chega para reforçar a linha defensiva são-paulina, com contrato até 2??0??2??5??! Seja bem-vinda ????#FutebolFemininoTricolor#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/13O7lfP1Fs ? São Paulo Feminino (@SaoPauloFC_Fem) January 8, 2024

Em seus últimos dois ano Santos, Kaká entrou em campo 42 vezes e marcou três gols. Agora, deixa a baixada santista para rumar em direção a um novo desafio na capital paulista.

Kaká é o quinto reforço do Tricolor paulista nessa janela de transferências. Antes dela, foram anunciadas pelo clube as atacantes Laryh e Day Silva; a goleira Anna Bia; e a lateral esquerda Bia Menezes.

Além das chegadas, o São Paulo também tem trabalhado para manter a base do elenco que foi vice-campeão paulista no ano passado. O clube renovou com as laterais Letícia Alves e Ravena; com a zagueira Mimi; com as meio-campistas Robinha e Vivian; e com a atacante Isa.