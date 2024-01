Joia de R$ 375 mi comanda, Fla vence e encaminha classificação na Copinha

Em noite inspirada de uma joia do Ninho, o Flamengo venceu o São Bento por 2 a 1, no Estádio José Liberatti, em Osasco, na segunda rodada da Copinha.

Promessa de R$ 375 milhões, Werton fez um gol e deu uma assistência ainda no primeiro tempo. O camisa 7 e capitão o Fla, que já havia marcado na estreia, foi garçom para Lorran inaugurar o placar e depois guardou o dele. O atacante de 20 anos renovou seu contrato no ano passando, estendendo o vínculo até 2024 e aumentando a multa rescisória para 70 milhões de euros.

Gustavo descontou com um golaço de falta. O camisa 8 cobrou com perfeição e acertou o ângulo aos 43 minutos da segunda etapa.

O Rubro-Negro é o líder do Grupo 19, com seis pontos, e tem a classificação encaminhada. O São José aparece em segundo, com três, levando a melhor sobre o Audax no saldo de gols (1 a -1), enquanto o São Bento, ainda zerado, está na lanterna. O Fla só perde

Os times voltam para a terceira e última rodada da fase de grupos na quinta (11). O São Bento encara o São José às 15h15 (de Brasília), e o Fla enfrenta o Audax logo depois, às 17h30. Ambos os jogos serão no mesmo estádio.

O jogo contou com um princípio de confusão na arquibancada nos minutos finais. A transmissão do Sportv flagrou torcedores correndo e policiais sendo acionados. A partida chegou a ser paralisada por cerca de um minuto, mas foi retomada quando a situação foi controlada.

O Flamengo busca o pentacampeonato da Copinha. Com quatro títulos e, o último em 2018, e nenhum vice, o time da Gávea igualaria Flu e Inter e ficaria atrás apenas do Corinthians, maior campeão do torneio com dez taças.

Como foi o jogo

Jogadores do Flamengo comemoram gol de Lorran sobre o São Bento, na Copinha Imagem: Victor Froes/Agência Estado

O Fla fez valer o favoritismo e construiu o placar no primeiro tempo. Inofensivo, o São Bento não conseguiu segurar o adversário e pouco ameaçou.

O time carioca, que administrou a vantagem e flertou com ampliá-la, acabou levando um golaço no fim. Apesar de ter dado uma lufada de esperança ao São Bento, não foi o suficiente para alterar o desfecho da partida.

Gols

1x0. Aos 8' do 1º tempo, Caio Garcia fez lançamento longo do meio do campo, Werton invadiu a área em velocidade e tocou para o outro lado. Lorran apareceu sozinho e só empurrou para o gol escancarado.

2x0. Aos 34', Petterson tabelou com Pedro Estevam, chegou até a linha de fundo e cruzou para a área. No segundo pau, Werton se esticou e desviar para dentro para ampliar.