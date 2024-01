Santos recebe convite para mandar clássico contra o Corinthians em Brasília

O Santos estuda a possibilidade de mandar um clássico contra o Corinthians em Brasília. A informação foi revelada pelo presidente do clube, Marcelo Teixeira, em entrevista coletiva realizada nesta segunda-feira.

O Peixe irá enfrentar o rival no dia 7 de fevereiro, às 19h30 (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Paulista. A partida seria disputada na Vila Belmiro, mas pode ser transferida para a capital federal.

Sem dar muitos detalhes se o time pretende aceitar o convite, o dirigente deu a entender que a equipe irá jogar em outros locais que não a Baixada Santista ao longo deste ano.

"O Pacaembu ainda não está concluído. Existe o período de obras e uma data prevista para a reinauguração. Nós podemos jogar em outras praças se tiver a possibilidade. Existem ações em conjunto com patrocinadores, prefeituras já fizeram contatos para que o Santos mande jogos. Já tivemos contato com a Prefeitura de Brasília, para um jogo contra o Corinthians. Mas não vamos adiantar nada em relação as negociações", disse o presidente.

No ano passado, coincidentemente, o Corinthians mandou uma partida em Brasília. Foi contra a Portuguesa, pelo Paulistão, no Estádio Mané Garrinha.

Já o Santos chegou a disputar um jogo no Canindé, em São Paulo, diante da Ferroviária, também pelo Estadual.