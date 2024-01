Santos decide encerrar negociações com o Fortaleza e assegura permanência de Felipe Jonatan

O lateral esquerdo Felipe Jonatan não será negociado pelo Santos nesta janela de transferências. O clube encerrou negociações com o Fortaleza a decidiu mantê-lo no elenco para esta temporada.

A informação foi divulgada pelo coordenador de futebol do Peixe, Alexandre Gallo, nesta segunda-feira, em coletiva de imprensa realizada na Vila Belmiro.

"Sobre o Felipe Jonatan, não existe mais negociação com o Fortaleza, a permanência vai acontecer. Já é um fato, que foi falado com ele e com seu representante. Já está trabalhando com a gente", garantiu o dirigente.

O ala é alvo do Leão do Pici desde o ano passado. O time nordestino entrou em contato com o estafe do jogador para entender as condições, mas não conseguiu avançar nas tratativas com o Santos.

O Peixe não iria se opor à venda caso recebesse uma boa oferta pelo lateral esquerdo, o que não aconteceu. Com isso, ele está garantido no elenco comandado por Fábio Carille em 2024. A equipe ainda conta com Kevyson e Jorge, que está emprestado pelo Palmeiras. Já Dodô não está nos planos da diretoria e deve ser negociado.

Felipe Jonatan tinha status de titular no Santos, mas perdeu praticamente toda a última temporada em virtude de uma grave lesão no joelho. Foram apenas nove jogos disputados no último ano, com uma assistência e nenhum gol.