Santos confirma venda de Jean Lucas ao Bahia; veja detalhes

O Santos confirmou nesta segunda-feira, por meio do presidente Marcelo Teixeira, a venda do meio-campista Jean Lucas ao Bahia. O negócio foi selado por 4,5 milhões de euros (cerca de R$ 24 milhões), mais 1,5 milhão de euros em bônus caso o jogador atinja metas.

Serão mais 500 mil euros se o atleta completar 25 partidas oficiais pelo Tricolor de Aço nesta temporada, atuando pelo menos 60 minutos em cada uma delas. Os outros bônus dizem respeito a possíveis classificações do time nordestino para a Libertadores ou Sul-Americana.

Se desfazer do jogador era uma das missões de Marcelo Teixeira à frente do clube. Ele tinha salário considerado alto para os padrões da Série B do Campeonato Brasileiro, competição que o Peixe disputará em 2024.

Além disso, o meio-campista ficou marcado pela torcida pelo caso de indisciplina às vésperas da penúltima rodada do Brasileirão no ano passado. No jogo seguinte, a equipe alvinegra teve decretado o inédito rebaixamento.

Contratado do Monaco, da França, na metade da última temporada, Jean Lucas chegou ao Santos como uma esperança, mas terminou como decepção. Ao todo, foram 22 compromissos disputados pelo time nesta segunda passagem.

