Saída de Artur pode abrir espaço para garotos da base no Palmeiras; veja opções

O Palmeiras negocia a venda do atacante Artur ao Zenit, da Rússia. A saída do camisa 14, que, apesar de ter perdido a titularidade no decorrer da temporada, seguiu sendo utilizado por Abel Ferreira, pode abrir espaço para dois garotos da base como opções para o lado direito do ataque alviverde.

Apesar de subir da base como meio-campista, Luís Guilherme é, principalmente, utilizado como ponta direita pelo treinador português no Verdão. Além dele, a joia Estevão, que está disputando a Copinha, mas já estava integrado ao profissional na temporada passada, surge como outro nome para o setor.

Mesmo que tenha terminado o ano passado jogando com dois alas e dois homens na frente, o Palmeiras não deixou de fazer uso dos seus atacantes de beirada nos jogos. Nesse sentido, após sair do time titular devido à queda de desempenho, Artur passou a ser, muita vezes, o primeiro escolhido do banco de reservas em caso de substituições no corredor direito de ataque da equipe.

Sem o atleta de 25 anos no elenco, as Crias da Academia aparecem como as opções de origem para aquele corredor. Rony e Bruno Rodrigues também podem atuar por ali, mas precisariam ser adaptados à posição.

As joias do Palmeiras em 2023

Integrado ao elenco profissional desde o início da temporada passada, Luís Guilherme fez 27 jogos (4 como titular) em 2023 e não participou de gols. A tendência é que o jovem de 17 anos largue na frente em uma provável disputa pela preferência de Abel para alterações no setor.

Principal nome do Verdão na edição de 2024 da Copinha, Estevão, de 16 anos, passou a figurar na equipe de cima nas rodadas finais do Brasileirão e chegou a fazer sua esteia contra o Cruzeiro, no jogo do título. Ambas as revelações palmeirenses tiveram contratos renovados recentemente.

O elenco do Palmeiras se reapresenta na Academia de Futebol nesta segunda-feira (8) para dar início à preparação para a temporada. A equipe estreia no Campeonato Paulista no dia 21, contra o Novorizontino. A bola rola às 16h (de Brasília), no Estádio Jorge Ismael Biasi, em Novo Horizonte (SP).

