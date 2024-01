Relembre números de Franz Beckenbauer, multicampeão como jogador e técnico

Franz Beckenbauer morreu neste domingo, aos 78 anos. O ex-jogador marcou época no futebol mundial. O alemão conquistou duas Copas do Mundo, sendo uma como jogador e outra como técnico. Como atleta, ele somou ótimos números em Mundiais.

Foram 18 compromissos, com cinco gols marcados, uma assistência, 28 passes decisivos, 85% de acerto no passe longo, 72% de acerto nos dribles, 129 bolas recuperas e 62 desarmes, segundo dados do Sofascore.

Beckenbauer conquistou a Copa do Mundo como zagueiro e capitão da Alemanha em 1974.

Posteriormente, em 1990, ele voltou a ostentar o posto de campeão mundial, dessa vez como treinador. O alemão é um dos três nomes que conquistaram a competição como técnico e jogador, junto de Zagallo e Didier Deschamps, da França.

Números de craque

O ídolo do Bayern de Munique ostenta números expressivos ao longo da sua carreira. Foram 724 compromissos como jogador, com 88 bolas na rede e 85 assistências. Além do clube bávaro, ele vestiu as cores do New York Cosmos e do Hamburgo.

Além disso, foram sete títulos do Campeonato Alemão, quatro da Copa da Alemanha, três da Liga dos Campeões, três da MLS, um da Copa do Mundo, um da Eurocopa, um da Recopa Europeia e um do Mundial de Clubes.

Já como treinador, foram 58 triunfos, 21 empates e 23 derrotas. Ele dirigiu a seleção da Alemanha ocidental, o Olympique de Marselha e o Bayern de Munique.

Na beira do campo, foi campeão da Copa do Mundo, do Campeonato Alemão, da Liga dos Campeões e do Campeonato Francês.