Reforço do Goiás agradece nova chance no futebol: 'Cogitei ser bandido'

O volante Juninho foi apresentado como reforço do Goiás hoje (08) e demonstrou estar feliz com a chance de retornar ao futebol brasileiro.

O que Juninho disse

Passei por muitas coisas na vida. Comecei com nove anos no Flamengo e fui até os 15 anos. Depois, tive uma briga com meu pai. Ele me tirou do Flamengo e me mandou embora de casa. Cheguei a cogitar ser bandido e entrar para vida do crime, mas tenho uma tia que me acolheu e me deu oportunidade de seguir de novo no futebol. Outras pessoas também me ajudaram e só tenho a agradecer, Deus sempre me deu muitas oportunidades Juninho

O futebol, para mim, é vida. Se não fosse o futebol, eu não sei o que eu seria hoje, onde eu estaria hoje. Tudo que eu tenho hoje é graças ao futebol. É graças a todo dia acordar, treinar, persistir, por que a vida do futebol não é fácil. Se minha mãe tem uma casa, meu pai tem uma casa para morar, tem comida na mesa, é graças ao futebol Juninho

A contratação de Juninho

O volante de 22 anos se profissionalizou no Vasco. Juninho estreou em 2020 e fez 84 jogos com a camisa cruzmaltina antes de ser emprestado ao Orlando City, dos Estados Unidos. O brasileiro passou a maior parte de 2023 no time B, entrando em campo apenas duas vezes pela equipe principal.

Fico feliz de ter tido essa experiência lá (nos EUA). Aprendi muito no meu condicionamento físico. Lá o futebol era muito físico, de muita força. Fui muito bem lá e pude ganhar condicionamento físico para chegar no Brasil e fazer bons jogos Juninho

Juninho chega de graça para o Goiás após término de contrato com o Vasco. O volante assinou com o Goiás em vínculo válido por uma temporada.

O Goiás reformula seu elenco para disputar a Série B em 2024. 18º colocado na última edição do Brasileirão, o clube contratou o treinador Zé Ricardo, trocou o executivo de futebol e trouxe reforços, entre eles dois nomes para a posição de Juninho: os volantes Wellington (ex-São Paulo) e Edson (ex-Atlético-GO).