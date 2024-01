Qual é o melhor nome para substituir Dorival Júnior no São Paulo? Vote!

Dorival Júnior está de saída do São Paulo. O técnico aceitou o convite da CBF para assumir o comando da Seleção Brasileira e, com isso, a diretoria tricolor já se movimenta nos bastidores à procura de um substituto.

Juan Pablo Vojvoda e António Oliveira são dois nomes avaliados pelo presidente Julio Casares, o diretor de futebol Carlos Belmonte, o diretor executivo de futebol Rui Costa e o coordenador técnico Muricy Ramalho.

Vojvoda, treinador do Fortaleza, é o "plano A" do São Paulo, mas o trabalho de longo prazo realizou no Leão e a estabilidade que possui por lá dificultam a chegada do argentino à capital paulista. António Oliveira, por sua vez, é visto como um nome mais viável, embora o Cuiabá também não queira perder seu treinador e deva exigir o pagamento integral da multa.

Mas, afinal, qual é a melhor opção para substituir o técnico Dorival Júnior no São Paulo?