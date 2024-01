Presidente do Santos explica chegada de Pedrinho: 'problema resolvido'

O presidente Marcelo Teixeira explicou a contratação de Pedrinho em entrevista à imprensa na Vila Belmiro, hoje. O Peixe confirmou negociação mesmo diante da denúncia recente de agressão contra a namorada.

Pedrinho: "Tivemos esclarecimento por parte do representante e atleta. Não creio que haja qualquer tipo de problema. Estamos muito focados na aquisição do jogador como forma após um caso esclarecido.

Multa do Carille: Acionamos o departamento jurídico para vermos a relação e se está esclarecida e decidida entre o clube japonês e o profissional [Carille]. O jurídico está avaliando os documentos. E pedimos que tenha um representante do Santos no Japão para acompanhar e esclarecer a situação.

Negociações por Lucas Lima e jogadores com salário alto: "As negociações continuam, tanto de entrada quanto de saída. Não fechamos o grupo ainda. Apesar do número e belíssimo trabalho no período de transição, não fechamos. As oportunidades surgem, futebol está dinâmico"

Veja todas as respostas na íntegra:

Multa Carille

"A surpresa é nossa também, porque temos contrato com o representante do profissional. O que é uma relação de clube para o profissional, temos do Santos com o Gallo, do Santos com os profissionais. O representante fez suas colocações e esclarecimentos sobre o contato que teve com o clube japonês. Existiram ponderações, por exemplo, por parte do representante, algumas pendências do clube relacionado ao técnico, do desenvolvimento do trabalho durante a temporada. Acionamos o departamento jurídico para vermos a relação e se está esclarecida e decidida entre o clube japonês e o profissional [Carille]. O jurídico está avaliando os documentos. E pedimos que tenha um representante do Santos no Japão para acompanhar e esclarecer a situação. O intuito é que o representante e o técnico deem um desfecho para que o Santos assuma sua responsabilidade em 2024. Para a nossa surpresa, esse acerto ainda não foi feito. Sobre a multa, qual a interpretação dela? qual a pendência, o valor pendente em cima disso... são discussões na esfera do profissional com seu representante do clube, o Santos enviou representante para manter uma boa relação com o clube. Não há assédio ao profissional, pois não tivemos situações inerentes a isso, abrimos diálogo, tivemos relações historicamente com o clube japonês."



Jean Lucas teve a venda concretizada?



"Oficialmente negociado. Estava aprovado pelo Comitê de Gestão, a negociação foi envolvendo o City e o Bahia. Não havendo nenhum tipo de relação por parte dos clubes que o Santos tenha assumido na gestão anterior".



Negociações para jogadores como Lucas Lima, com salário alto



As negociações continuam, tanto de entrada quanto de saída. Não fechamos o grupo ainda. Apesar do número e belíssimo trabalho no período de transição, não fechamos. As oportunidades surgem, futebol está dinâmico. Podemos estreitar a relação com os japoneses, por exemplo, e consequentemente ver sobre jogadores que interessem. Os representantes desses jogadores [caros] também precisam atuar. Precisamos encaminhar esses jogadores ao mercado. São jogadores que têm mercado e que podem, a partir deste instante, serem negociados. Esse é o interesse do Santos. Não queremos rompimentos unilaterais. Queremos fazer com que haja rapidez, porque há por parte desses atletas o interesse de jogar também.



Critério para a contratação de Pedrinho



"O jurídico do clube avaliou muito bem. Tivemos esclarecimento por parte do representante e atleta. Não creio que haja qualquer tipo de problema. Estamos muito focados na aquisição do jogador como forma após um caso esclarecido. Pelo menos é o que nos foi dito do jurídico. Não acreditamos que tenha problema relacionado a isso. Existia um problema que está resolvido."



Rodrigo Cezar



"A negociação começou envolvendo empréstimo, depois uma aquisição. O caso do Soteldo, depois Dodi. E após isso, a pedido do Grêmio, surgiu essa situação. Estava avançando, mas observamos as opções e, no caso da base, vocês todos sabem o perfil da minha gestão, acho que por empréstimo o jogador tem que permanecer aqui, se desenvolver, ser acompanhado e lançado, para que o atleta chegue bem no profissional. Nas hipóteses, ele seria separado da comitiva, e ao conversarmos o desfecho foi a permanência do jogador. Ele permanece disputando a Copa São Paulo. Zabala permanece nas categorias de base."



WTorre



"Já convoquei uma reunião da WTorre junto com o arquiteto. Queremos que haja uma conciliação de interesses. Se afinado esse interesse, esse projeto será protocolado na prefeitura municipal para que seja encaminhado. Vamos em duas frentes: pelo Conselho, para que aprovem o projeto, e pela prefeitura municipal, para serem feitas as devidas alterações, para que a gente tire do papel e não fique apenas na teoria."



Morelos está dentro dos planos?



"Todos aqueles que estejam no grupo 1 ou 2 podem ser aproveitados. Existe uma negociação daqueles do grupo 2 com possibilidade de reduzir salários e serem incorporados ou serem negociados. As duas frentes estão abertas. Entre eles o Morelos. Ele tem um salário muito alto. Já era alto para a Série A. Ele veio em uma outra negociação, sem custos, mas hoje é elevado para um custo mensal. Pode permanecer como pode ser negociado."



Sobre João Basso



"Existe a questão técnica, é um grande jogador, de nível. A negociação está aberta. Do Basso e de todos os outros jogadores. Ele tem mercado. Dependendo dessas avaliações, podem ficar ou serem negociados."



Marcos Leonardo



"O contrato existente engessava o Santos em 18 milhões de euros. O contrato tinha uma série de detalhes até chegar ao valor. Se o Santos alcançar os 18 milhões de euros, teria direito a ter 15 milhões. O departamento de futebol tinha negociações acima desse valor. Porém, esta carta e esse contrato praticamente induz ao Santos obedecer os limites e dar oportunidade ao atleta em ter negociação vantajosa a ele. Desses 18 milhões, o Santos teria direito a 70% e o jogador 30%. Como o Santos alcançou o teto, o Santos tem direito a 15 milhões de euros. As negociações começaram em 10 mihões. Fomos negociando até chegar aos 18 milhões. A negociação foi boa, o jogador queria estar no futebol europeu e a vitrine do Benfica é muito grande. Temos os 10% de mais valia garantido em contrato. Também conseguimos retirar os 10% de direito do agente, que é um ganho para o Santos."



Modesto Roma no futebol femino



"Não houve nenhuma mudança com referência a isso. Fizemos uma consulta ao ex-presidente. Ele contribuiu, colaborou, mas não faz parte do futebol feminino. Temos outras pessoas que podem contribuir, mas não dar nenhuma responsabilidade referente a gestão de 2024."



Rodrigo Fernández



"O Rodrigo faz parte do plantel do Santos. Está trabalhando, treinando. Porém, estão em processo para readequação salarial ou encaminhados para negociação. Não vou detalhar individualmente."