Presidente da Federação Alemã e técnico da seleção lamentam morte de Beckenbauer: "Inspiração"

A Federação Alemã de Futebol (DFB) lamentou a morte de Franz Beckenbauer, ídolo do futebol mundial. O presidente da entidade, Bernd Neuendorf, destacou a qualidade do ex-zagueiro, tanto como jogador quanto técnico.

"A morte de Franz Beckenbauer é um verdadeiro ponto de virada. Olhamos para o trabalho da sua vida com respeito e grande gratidão. Com ele estamos a perder um jogador de futebol único e uma pessoa adorável. O 'Kaiser' foi um dos melhores jogadores que nosso esporte já viu", disse.

"Com sua leveza, sua elegância e sua visão geral, ele estabeleceu padrões em campo. Sua meticulosidade e carisma como chefe de equipe, bem como sua energia e determinação como chefe da Copa do Mundo OK são inesquecíveis. Franz Beckenbauer deixa um grande legado para a DFB e para o futebol como um todo", ampliou.

O diretor da seleção alemã, Rudi Völler, salientou a sua tristeza com a notícia, revelada nesta segunda-feira pela família do craque.

"Estou extremamente triste, a notícia de sua morte me afeta muito. Considero um dos grandes privilégios da minha vida ter conhecido e vivido com Franz Beckenbauer. juntamente com a seleção nacional foi coroado com o título da Copa do Mundo de 1990 em Roma, um título que nunca teria sido possível sem seu excelente desempenho como treinador", contou.

"O 'Kaiser' foi uma inspiração para mais de uma geração, ele permanecerá para sempre a luz brilhante do futebol alemão. Com Franz Beckenbauer, o futebol alemão está perdendo sua maior personalidade, estou perdendo um bom amigo", completou.

Por fim, o técnico da seleção tetracampeã mundial, Julian Nagelsmann, também prestou sua solidariedade. Na sua visão, Beckenbauer foi o melhor jogador de futebol da história alemã.

"A sua interpretação do papel do líbero mudou o jogo, este papel e a sua amizade com a bola fizeram dele um homem livre. Franz Beckenbauer foi capaz de flutuar no gramado, como jogador de futebol e mais tarde também como treinador ele foi sublime, ele estava acima das coisas", declarou.

"Quando Franz Beckenbauer entrava em uma sala, a sala iluminada, ele merecia o título de 'figura luminosa do futebol alemão'. uma aura o cercou até o fim, que nem mesmo os problemas de saúde e os golpes do destino que ele teve que enfrentar conseguiram abalar. Estou grato e orgulhoso por ter podido conhecê-lo e me lembrarei dele com carinho", finalizou.

Bicampeão mundial, Franz Beckenbauer morreu no último domingo, enquanto dormia.