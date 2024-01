Santos: Presidente explica multa de Carille e envia intermediário ao Japão

Em coletiva realizada nesta segunda-feira, na Vila Belmiro, o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, se manifestou sobre a multa contratual exigida pelo V-Varen Nagasaki, do Japão, pelo técnico Fábio Carille.

O clube da segunda divisão japonesa alega que o Peixe ainda não efetuou o pagamento do valor de U$ 1,5 milhão (R$ 7,3 milhões) estipulado para a quebra do vínculo. O dirigente, por sua vez, diz que o time alvinegro já entrou em contato para resolver a pendência e afirmou que enviará um representante ao Jaoão para que as partes cheguem a um desfecho positivo.

"O Santos está acompanhando todo o processo e está no Japão para manter boas relações. Nós não queremos nenhum tipo de problema, mas queremos um desfecho benéfico para as partes. Acionamos o departamento jurídico para vermos a relação e se está esclarecida e decidida entre o clube japonês e o profissional [Carille]. O jurídico está avaliando os documentos. E pedimos que tenha um representante do Santos no Japão para acompanhar e esclarecer a situação. O intuito é que o representante e o técnico deem um desfecho para que o Santos assuma sua responsabilidade em 2024", afirmou Marcelo Teixeira.

"Não há nenhum tipo de assédio ao profissional. O primeiro jogador japonês a jogar no Brasil foi o Kazu, então temos relação boa com o futebol japonês. Fizemos parte da comissão da Fifa, mantemos relações com entidades relacionadas ao Japão e não queremos iniciar a gestão com problemas relacionados ao profissional. Vamos acompanhar para que, aí sim, o Santos possa divulgar que a questão está resolvida ou se é necessário alguma manobra jurídica para resolver alguma pendência", completou.

O Santos aposta na boa relação com o V-Varen Nagasaki para não ter que realizar o pagamento. Carille assinou contrato com o Peixe até o fim de 2024, com opção de renovação por mais uma temporada.

O comandante é um dos responsáveis pelo projeto de reestruturação do Alvinegro Praiano. Carille, aliás, está trabalhando normalmente no CT Rei Pelé. Ele fez parte da montagem do elenco e já comanda treinos.

Em 2024, o Alvinegro Praiano disputará apenas a Série B e o Paulistão.