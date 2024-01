Atacante faz 2, Vasco vence e terá decisão na última rodada da Copinha

O Vasco venceu o Potyguar Seridoense por 2 a 0 hoje (08), no Estádio Antônio Soares de Oliveira, em Guarulhos, em partida pela 2ª rodada do Grupo 29 da Copa São Paulo.

Os dois gols da vitória foram marcados por Paixão. O centroavante deixou sua marca aos 35 minutos do primeiro tempo e aos 30 da etapa final.

O triunfo foi o primeiro do Vasco na competição. O Cruzmaltino tem 4 pontos após duas rodadas, mesmo desempenho do Flamengo-SP, líder da chave pelos critérios de desempate.

A derrota acaba com as chances de classificação do Potyguar. O time de Currais Novos-RN tem seis gols sofridos, nenhum marcado e não somou pontos na Copinha.

O Vasco enfrenta o Flamengo-SP na quinta (11), às 15h15 (de Brasília), em jogo valendo vaga na próxima fase. O vencedor garante a liderança da chave. Em caso de empate, o Vasco torce para que o Macapá vença o Potyguar por no máximo um gol de diferença. A partida acontece no mesmo dia, mais cedo, às 13h.

Como foi o jogo

O Vasco foi superior durante todo o jogo. O time sofreu algumas finalizações perigosas, mas foi mais perigoso e eficaz que o Potyguar Seridoense nas chances criadas.

Aos 35 minutos do primeiro tempo, Paixão abriu o placar. Estrella cruzou, o centroavante esticou a perna para dominar na pequena área, tirou do goleiro e finalizou para o fundo do gol.

No início da etapa final, Estrella marcou um gol, porém foi flagrado em posição irregular.

O camisa 10 brilhou com mais uma assistência para Paixão, dessa vez com um passe em profundidade. O artilheiro saiu cara a cara com Izak, finalizou de cavadinha na saída do goleiro e matou o jogo.