Perfil de Pelé homenageia Beckenbauer: 'Que seja um lindo reencontro no céu'

O mundo do futebol lamenta, nesta segunda-feira (8), a morte do lendário Franz Benckenbauer. Entre aqueles que homenagearam o ex-jogador e treinador alemão, o perfil de Pelé nas redes sociais exaltou a amizade que os dois construíram ao longo da vida, principalmente quando foram companheiros de time, no New York Cosmos.

"Eram muito mais que bons amigos. Rei Pelé chamava Beckenbauer de irmão. Parceiros de time, quando jogaram juntos no New York Cosmos, as duas lendas nutriram uma linda e rara amizade, ao longo de toda a vida", escreveu.

Além disso, a publicação reforçou a dificuldade da despedida para quem ama o futebol e desejou um "lindo reencontro no céu" das duas lendas do esporte.

"Essa é uma despedida difícil para quem ama o futebol. Todavia, esperamos que seja um lindo reencontro no céu. Obrigado por tudo, Franz Beckenbauer", completou o perfil do Rei do Futebol.

Líderes de suas respectivas seleções, Pelé e Beckenbauer disputaram, juntos, as Copas de 1966 e 1970. No entanto, não chegaram a se enfrentar, já que em nenhuma das ocasiões o Brasil enfrentou a Alemanha. O encontro entre os dois dentro de campo aconteceu mesmo quando o alemão se transferiu ao Cosmos, dos Estados Unidos, para atuar ao lado do ídolo brasileiro.

Bicampeão mundial ? em 1974, como jogador, e 1990, como técnico ?, Franz Beckenbauer morreu no último domingo, aos 78 anos de idade, enquanto dormia.

O alemão é um dos três nomes que conquistaram a Copa do Mundo como técnico e jogador, junto de Zagallo e Didier Deschamps, da França.