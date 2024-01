Adaptação de reforços e jogos-treino: como será pré-temporada do Palmeiras

O Palmeiras volta a Academia de Futebol hoje (8) para a reapresentação e o início da temporada 2024.

Poucos dias de pré-temporada

Abel terá 13 dias de pré-temporada com o elenco. O Palmeiras estreia no Campeonato Paulista no dia 21 de janeiro, contra o Novorizontino, às 16h (de Brasília), no estádio Jorjão, na cidade de Nova Horizonte.

Dudu e Gabriel Menino ainda se recuperam de lesões no Centro de Excelência. Ambos os jogadores precisaram de cirurgias por conta de suas lesões: Menino no tornozelo e Dudu no joelho.

O problema do camisa 7 foi mais grave — ruptura de ligamento cruzado anterior do joelho direito e lesão no menisco —, e ele só deve retornar no segundo trimestre, apesar do bom andamento da recuperação. Menino, por sua vez, pode voltar aos treinamentos com o grupo ainda nos primeiros meses do ano.

Palmeiras fará ao menos cinco jogos-treino durante a pré-temporada. Apesar de já ter os amistosos marcados, o clube optou por não divulgar até o momento os adversários.

Equipe usará primeiras rodadas do Paulistão como preparação para a Supercopa do Brasil para entrosar reforços com o elenco. A CBF ainda não definiu o local, mas a partida entre Palmeiras e São Paulo acontecerá no dia 3 de fevereiro.

Os jogos do Palmeiras no início da temporada

Novorizontino x Palmeiras - Campeonato Paulista - (21/1)

Palmeiras x Inter de Limeira - Campeonato Paulista - (24/1)

Palmeiras x Santos - Campeonato Paulista - (28/1)

RB Bragantino x Palmeiras - Campeonato Paulista - (31/1)

Palmeiras x São Paulo - Supercopa do Brasil - (3/2)

Reforços e saídas

Na reapresentação, Abel poderá trabalhar com três novos jogadores: o meio-campista Aníbal Moreno (ex-Racing), o atacante Bruno Rodrigues (ex-Cruzeiro) e o lateral esquerdo/ponta Caio Paulista (ex-São Paulo).

Dois atletas estão de saída: Artur tem negociações em andamento com o Zenit e Kevin tem situação muito bem encaminhada para ser o novo jogador do Shakhtar Donesk, da Ucrânia.

Palmeiras prioriza busca por um meia. O clube não conseguiu concretizar a contratação de Cauly, do Bahia, mas ainda quer trazer nesta janela de transferência um jogador que possa substituir Raphael Veiga.

Canal do Palmeiras no WhatsApp

Quer saber tudo o que rola com o Palmeiras sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.