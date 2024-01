Palmeiras fecha venda de Artur ao Zenit por quase R$ 100 milhões

Do UOL, em São Paulo (SP)

Palmeiras, Zenit, e Paulo Pitombeira — empresário de Artur — chegaram a um acordo pela transferência do atacante para o clube russo.

O que aconteceu?

O Alviverde fechou a venda de Artur ao Zenit por 18 milhões de euros (cerca de R$ 96 milhões na cotação atual). Jogador é esperado na Rússia ainda essa semana.

Contrato do atleta no novo clube será de quatro anos. Artur se reapresentou ao Palmeiras na manhã de hoje, mas acordo para saída já estava bem encaminhado.

Negócio é avaliado como positivo por todas as partes envolvidas. Artur virou reserva do Palmeiras no segundo semestre de 2023, e tinha o sonho de jogar na Europa.

O Palmeiras tem direito a 90% do valor da transferência. O Red Bull Bragantino, ex-clube do atacante, fica com os outros 10%.

Segunda passagem de Artur pelo Palmeiras

Artur foi a contratação mais badalada da atual temporada. O Palmeiras pagou 8 milhões de euros (R$ 45 milhões na época), além de bônus por metas, para tirar Artur do Red Bull Bragantino em março deste ano. Ele assinou contrato até o fim de 2027.

O atleta chegou com a responsabilidade de dividir a criação das jogadas no ataque com Dudu. Mas a queda brusca de rendimento após a lesão do camisa 7 dificultou a sequência de Artur na equipe.

Artur relatou à comissão técnica que não se sentia confortável jogando em uma posição que não era a de sua origem, e parou de receber oportunidades. Após a lesão de Dudu no meio da temporada, Artur passou a ser utilizado como meia por dentro.

O camisa 14 conversou com o técnico Abel Ferreira e o auxiliar João Martins alegando que preferia jogar ocupando a meia direita. O Palmeiras joga com Veiga como falso 9, e uma dupla de ataque formada por Breno Lopes e Endrick — onde Artur não se encaixa.

Canal do Palmeiras no WhatsApp

Quer saber tudo o que rola com o Palmeiras sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.