Palhaço 'invade' comemoração de gol em amistoso no Piauí; assista

Um homem vestido de palhaço se empolgou e entrou na comemoração de um gol durante um amistoso no Piauí (assista abaixo).

O que aconteceu

O momento curioso ocorreu aos 39 minutos do primeiro tempo de Corisabbá x B13. A partida foi disputada no Estádio Tibério Nunes, em Floriano (PI).

O palhaço se juntou aos jogadores após Eduardo Weber marcar um golaço para o time da casa. O animador estava na beira do gramado e entrou no campo no momento da comemoração

O homem "lustrou" a chuteira do jogador na comemoração. Foi o segundo gol do time, que venceu o amistoso por 3 a 1 e encerrou a preparação antes da estreia no Campeonato Piauiense, no próximo domingo (14), contra o Oirense.