No primeiro dia da pré-temporada, Dudu e Menino fazem trabalhos à parte no Palmeiras

O Palmeiras deu o pontapé inicial em sua temporada nesta segunda-feira, quando seu elenco se reapresentou no centro de treinamento da Barra Funda. Além de Endrick, que está com a Seleção Pré-Olímpica, apenas Dudu e Gabriel Menino não trabalharam com bola.

Lesionados desde o ano passado, os jogadores cumpriram seus cronogramas específicos com o Núcleo de Saúde e Performance e não foram a campo.

Mudança de comando no #DiaDoFotógrafo! ? Alguns dos registros do treino de hoje ficaram na responsa do Gabriel Menino com a câmera da Canon! ?#AvantiPalestra pic.twitter.com/SOf2A04VOV ? SE Palmeiras (@Palmeiras) January 8, 2024

Dudu está machucado desde agosto do último ano, quando rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito, além de uma lesão no menisco. O experiente atacante, que teve que passar por cirurgia, se reapresentou antes que o restante do elenco. O jogador de 32 anos voltou ao CT na última quarta-feira para seguir seu tratamento.

Gabriel Menino sofreu uma fratura no tornozelo direito, em outubro, e também teve que passar por cirurgia. O meio-campista, que teve seu contrato renovado até o final de 2027, também se reapresentou mais cedo.

A estreia do Palmeiras na temporada será no dia 21. O Verdão encara o Novorizontino, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. Em 2024, a equipe também disputará a Supercopa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores.