Flamengo bate Vasco em clássico eletrizante do NBB e mantém série invicta

O Flamengo manteve a boa fase, superou o Vasco no Ginásio do Maracanãzinho por 84 a 79 em um jogo eletrizante do NBB Caixa (Novo Basquete Brasil) e alcançou a sua 12ª vitória consecutiva.

O resultado amplia a liderança dos rubro-negros, que foram aos 36 pontos na tabela da competição. O Cruzmaltino, por outro lado, chegou aos 32 pontos e perdeu uma invencibilidade de três confrontos.

As duas equipes cariocas têm o Minas como próximo adversário. O Flamengo entra em quadra já na quinta-feira (11), enquanto o Vasco encara os mineiros no sábado (13). Os duelos ocorrem na UniBH, em Belo Horizonte.

Mesmo com a derrota de seu time, Eugeniusz brilhou e foi o cestinha da partida com 18 pontos, um a mais do que o flamenguista Gabriel Jaú.

Como foi o jogo

1° quarto é vascaíno. A equipe de Léo Figueiró iniciou a partida calibrada, e a dupla Paulichi-Marquinhos brilhou ao caprichar nas bolas de três. O Flamengo tentou reagir e chegou a empatar nos primeiros minutos, mas terminou a etapa perdendo por 22 a 17.

Resposta flamenguista no 2° quarto. O time de Gustavo de Conti demorou, mas passou a incomodar o rival já perto do intervalo. Empurrados por um inspirado Gabriel Jaú, os mandantes se organizaram e viraram o placar perto do fim do 2° quarto, que acabou em 41 a 36. A sessão ainda teve uma polêmica envolvendo um pisão de Eugeniusz em Jaú, que acabou sem exclusão.

3° quarto começa com um domínio — e termina com outro. O rubro-negro iniciou o 2° tempo avassalador e chegou a abrir 50 a 38, mas o Vasco se recolocou na partida ao usar Eugeniusz para diminuir o prejuízo, encerrando o 3° quarto em desvantagem de "apenas" cinco pontos: 62 a 57.

4° quarto eletrizante. Os minutos finais do clássico foram de tirar o fôlego. Didi, Gui e Cuello, pelo lado flamenguista, e Eugeniusz e Marquinhos, pelo lado vascaíno, chamaram a responsabilidade e deram show no Maracanãzinho. O problema para os visitantes é que os seus dois craques foram excluídos da partida pela quantidade de infrações, enquanto Jaú reapareceu e decidiu o duelo: 84 a 79.