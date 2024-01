Morelos ganha mais importância após saídas de titulares do ataque e pode ficar no Santos

Alfredo Morelos pode ficar no Santos para 2024. A permanência de atacante era uma grande incógnita devido ao seu alto salário. O jogador, contudo, se reapresentou normalmente com o restante do elenco no último sábado e, com isso, pode ser aproveitado.

O colombiano cresceu de importância no Peixe após a perda de atacantes relevantes nesta janela de transferências. Centroavante titular ao longo de todo 2023, Marcos Leonardo foi vendido ao Benfica. Além disso, Soteldo foi emprestado ao Grêmio, Lucas Braga cedido ao Shimizu S-Pulse, Mendoza afastado e Bruno Mezenga devolvido ao Água Santa.

Ou seja, restaram apenas Julio Furch e Morelos para o posto de centroavante do Alvinegro Praiano. Além deles, ainda tem Willian Bigode, que foi contratado recentemente e pode atuar no setor. O experiente jogador, contudo, também pode ser utilizado pelas beiradas.

Morelos tem apenas três partidas pelo Santos, sendo uma como titular. O atacante, que sofreu uma importante lesão muscular em meados de outubro, foi uma aposta do coordenador técnico Alexandre Gallo.

Devido ao rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro, a nova diretoria do Peixe iniciou uma reformulação no elenco para abaixar a folha salarial. Em meio a esse cenário, o colombiano estava cotado para deixar a equipe, mas está nos plano de Fábio Carille para 2024.

Agora, portanto, ele terá duas semanas para tentar provar o seu valor antes do início da temporada. O Santos estreia no Campeonato Paulista no dia 20 de janeiro, às 18 horas (de Brasília), contra o Botafogo-SP, fora de casa.