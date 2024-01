Middlesbrough x Chelsea: onde assistir e informações da partida pela Copa da Liga Inglesa

O Chelsea segue em busca do seu primeiro título na temporada. Nesta terça-feira, às 17h (de Brasília), a equipe encara o Middlesbrough, pela partida de ida da semifinal da Copa da Liga Inglesa. O jogo, que acontece no Riverside Stadium, terá transmissão de ESPN e Star+.

O time visitante parece começar a se acertar na temporada. A equipe ocupa a décima posição do Campeonato Inglês, com 28 pontos conquistados. Além disso, o time vem de três vitórias consecutivas, sendo a última contra o Preston, por 4 a 0, pela Copa da Inglaterra.

Em meio a uma temporada não tão fácil, a Copa da Liga Inglesa surge como uma esperança de título para o time londrino. O clube é um dos favoritos a conquistar o torneio, juntamente do Liverpool, que faz a outra semifinal contra o Fulham.

Um dos grandes destaques da equipe treinada por Mauricio Pochettino é o meia Cole Palmer. O jogador é o artilheiro da equipe na temporada, com dez gols marcados e também anotou oito assistências. Recentemente, balançou as redes duas vezes na vitória do Chelsea sobre o Luton Town, por 3 a 2.

Do outro lado, os donos da casa buscam surpreender na competição. A equipe ainda não enfrentou nenhum time da elite do futebol inglês no torneio, e terá pela frente seu principal desafio na temporada.

Assim como o Chelsea, o clube não faz uma boa temporada. O Middlesbrough ocupa a 12ª posição da segunda divisão inglesa, com apenas 36 pontos em 26 jogos. No último sábado, foi eliminado da Copa da Inglaterra ao perder em casa para o Aston Villa, por 1 a 0.

O atacante Morgan Rogers é um dos poucos que se destacam na equipe. O jogador já marcou seis gols e anotou cinco assistências na temporada, se estabelecendo com um dos protagonistas do time. Todavia, Rogers está suspenso e não enfrenta o Chelsea nesta terça-feira.

A outra semifinal da competição, entre Liverpool e Fulham, começa a ser decidida nesta quarta-feira. O técnico Jürgen Klopp busca conquistar a competição pela segunda vez em sua sua carreira.