Mesmo com críticas, Corinthians dá voto de confiança para Fausto e Rojas

O Corinthians conta com Fausto Vera e Matías Rojas para a temporada de 2024. É consenso entre diretoria e comissão técnica que a dupla esteve abaixo em 2023, mas o clube optou por apostar na recuperação dos jogadores ao invés de negociá-los.

A diretoria do Corinthians, inclusive, entrou em contato com Fausto e Rojas, para entender por que as coisas não deram certo na última temporada e passar esse voto de confiança, como noticiou inicialmente o portal Meu Timão.

O clube também espera resolver as pendências financeiras com o Argentinos Juniors, referente à compra de Fausto, e com Rojas, que cobra valores atrasados de direito de imagem. O Corinthians alega que ambas as situações estão encaminhadas.

Após um 2022 empolgante, Fausto caiu drasticamente de rendimento na última temporada. O volante argentino participou de 47 jogos (34 como titular), com um gol, três assistências e nove cartões amarelos.

Fausto chegou ao Corinthians em meados de 2022 e o clube topou pagar cerca de US$ 8 milhões (R$ 43 milhões na cotação da época) ao Argentinos Juniors para contar com seus serviços.

Rojas, por sua vez, chegou ao Corinthians em julho de 2023, após não renovar seu contrato com o Racing. Na época, o Timão aceitou pagar US$ 1,8 milhão (cerca de R$ 8,6 milhões na cotação da época) entre luvas e comissões ao jogador e seu staff.

O meia paraguaio teve uma boa estreia contra o América-MG, na Copa do Brasil, mas em seguida sofreu com problemas físicos e não recuperou o bom futebol. Foram 20 jogos disputados (11 como titular) e duas assistências distribuídas.

Fausto tem contrato com o Corinthians até junho de 2026, enquanto o vínculo de Rojas é válido até janeiro de 2027.

Quer saber tudo o que rola com o Corinthians sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.