Mercado: Corinthians 'on fire', e Palmeiras vende Artur por quase R$ 100 mi

Do UOL, em São Paulo

O noticiário de hoje do Mercado da Bola teve o Corinthians dominando os holofotes, o Palmeiras fechando a venda de Artur ao Zenit e mais. Confira abaixo.

Destaques do dia

Corinthians negocia com zagueiro, tenta dar chapéu em rival e mira "atacantes de peso". Para compor elenco, o clube do Parque São Jorge avançou na contratação de Gustavo Henrique, defensor ex-Santos e Flamengo que está no Valladolid, da 2ª divisão da Espanha. Também fez nova proposta por Erick, do Athletico, e entrou na disputa com Bahia e Palmeiras por Caio Alexandre, do Fortaleza. Além disso, o Alvinegro paulista busca trazer os atacantes Rafael Borré e Luiz Henrique após desistir de Gabigol.

Palmeiras vende Artur por quase R$ 100 milhões. O Zenit, da Rússia, anunciou a contratação do ex-atacante do Alviverde por quatro anos. O negócio gira em torno de 18 milhões de euros (R$ 96,4 milhões na cotação atual).

Demais notícias

Luis Zubeldia, técnico da LDU, durante jogo contra Fortaleza Imagem: Ernesto Ryan/Getty Images

São Paulo mira técnico argentino. O Tricolor paulista tem Luis Zubeldia, campeão da Sul-Americana com a LDU no ano passado, como principal cotado para ocupar o cargo após a saída de Dorival Jr para a seleção brasileira.

Santos confirma venda de Jean Lucas ao Bahia e se aproxima da chegada de Pedrinho. Em coletiva, o presidente Marcelo Teixeira anunciou que o meio-campista foi negociado por 4,5 milhões de euros (cerca de R$ 24 milhões), mais 2 milhões de euros em bônus por metas. Além disso, afirmou estar focado na aquisição do atacante ex-São Paulo mesmo diante da denúncia de agressão contra a ex-namorada.

Atacantes de saída do Vasco. O Cruzmaltino tem encaminhada a venda de Gabriel Pec ao Los Angeles Galaxy, dos EUA, e tem que lidar com o desejo de Luca Orellano de sair do Brasil — o argentino não viaja para a pré-temporada.

Cuiabá contrata Bruno Alves. O Dourado acertou a chegada do zagueiro de 32 anos, ex-Grêmio e São Paulo, que estava livre no mercado. O negócio foi fechado por uma temporada, com opção de renovação por mais um ano.

Fluminense fecha com goleiro ex-São Paulo. O Tricolor das Laranjeiras anunciou a contratação de Felipe Alves, de 35 anos, até o final de 2024.