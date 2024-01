Mauro Cezar sobre patrocínio do Corinthians: 'Muita grana, mas não resolve'

Mauro Cezar Pereira analisou no Posse de Bola o novo acordo de patrocínio máster do Corinthians. Ele destacou que o valor de R$ 360 milhões por três temporadas é exorbitante, mas não resolve o problema financeiro do Timão a médio e longo prazos. O colunista do UOL pregou um choque de gestão no Parque São Jorge.

'É muita grana, mas não resolve o problema': "A grande questão aí é a facilidade com a qual o pessoal do Corinthians está vendendo agenda positiva. Falou-se desse dinheiro, esse dinheiro é ótimo, é muita grana, só que essa grana é um pouco mais do que o Moscardo vai gerar para o Corinthians quando for para o PSG no meio do ano - e a venda do Moscardo nunca foi vista como solução para os problemas do Corinthians. É óbvio que esses R$ 120 milhões por ano não resolvem o problema do Corinthians, porque a dívida do Corinthians é de quase R$ 1 bilhão, fora o estádio".

'Não tem dinheiro que aguente isso': "É um valor muito bom, mas seria ótimo se o Corinthians fosse um clube bem gerido, administrado corretamente, e se o Corinthians tivesse pensando agora em pegar esse dinheiro para pagar o Argentino Juniors, acertar com o Rojas, ver quem mais está devendo, negociar as dívidas e começar a pôr a casa em ordem, mas não é. Falavam em Gabigol até outro dia, embora não tenham feito proposta, querem contratar Deus e o mundo, então na realidade não vai sair do lugar, não tem dinheiro que aguente isso. A questão é matemática, a grana é alta, muito boa se for de fato essa grana toda para o futebol, não sei como vão distribuir, isso não está muito claro, alguém viu o contrato?".

Arnaldo Ribeiro afirmou que a torcida do São Paulo está decepcionada com Dorival Jr. por ele ter dito sim à seleção brasileira. Segundo o comentarista, embora sejam gratos ao treinador pela conquista inédita da Copa do Brasil, os são-paulinos esperavam dele postura semelhante à de Muricy Ramalho.

Arnaldo Ribeiro apontou que o São Paulo largará atrás de seus principais rivais na temporada devido à saída de Dorival Jr. para a seleção. Ele ainda lembrou as perdas de Caio Paulista, que assinou com o Palmeiras, e Beraldo, vendido ao PSG.

José Trajano questionou a contratação de Dorival Jr. para a seleção brasileira. Para ele, apesar de ter feito bons trabalhos recentes e ser um bom treinador, Dorival não tem peso para dirigir a "Amarelinha".

Arnaldo Ribeiro exaltou a importância de Zagallo, que faleceu aos 92 anos na última sexta-feira (5), para a história da seleção brasileira. O Velho Lobo foi o único a conquistar quatro Copas do Mundo (duas como jogador, 1958 e 1962, uma como técnico, 1970, e outra como coordenador-técnico, 1994).

