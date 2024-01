Mattos diz que Vasco busca "denominador comum" para venda de Pec aos EUA

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Vasco tem encaminhada a venda do atacante Gabriel Pec para o Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos.

O que aconteceu

O Los Angeles Galaxy fez uma proposta de cerca de US$ 10 milhões (aproximadamente R$ 48,8 milhões) pelo jogador, valor considerado bom pelo Vasco.

O Cruzmaltino ainda terá direito a permanecer com 20% dos direitos econômicos do atacante para uma futura negociação.

Gabriel Pec também gostou da proposta e aguarda um desfecho, que deverá acontecer em breve.

Novo diretor de futebol do Vasco, Alexandre Mattos concedeu entrevista coletiva hoje (8) e disse que o clube está buscando um "denominador comum" para a venda do atleta: