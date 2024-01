Marcelo Teixeira garante que contratação de Pedrinho foi avaliada pelo Jurídico do Santos: "Caso esclarecido"

Nesta segunda-feira, o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, afirmou em entrevista coletiva que a contratação do atacante Pedrinho passou pelo crivo do Departamento Jurídico do clube. No início de 2023, quando defendia o São Paulo, o jogador foi acusado de agressão pela namorada Amanda Nunes.

O caso resultou na rescisão de contrato do atleta com o Tricolor. Internamente, o Peixe acredita que o problema já foi solucionado. Fora de campo, Pedrinho e Amanda reataram o relacionamento.

"O jurídico do clube avaliou muito bem o caso do Pedrinho. Tivemos um esclarecimento por parte do representante do atleta, não creio que haja nenhum tipo de problema. Nós estamos focados na aquisição do jogador após um caso que já foi esclarecido. Pelo menos foi isso que nos foi dito do jurídico", explicou o dirigente.

O Santos está muito perto de anunciar Pedrinho como reforço para 2024. Ele viria por empréstimo do Lokomotiv, da Rússia. O nome do atleta, inclusive, apareceu em uma ilustração divulgada pelo clube que apresentava o elenco do time para o Paulistão.

O jogador de 24 anos vestiu a camisa do América-MG na última temporada. Foram 22 jogos e três gols marcados. Essa, aliás, foi a segunda passagem dele pelo Coelho. Ao longo da sua carreira, o atacante ainda soma aparições por Osasco Audax, Athletico-PR, Oeste e Red Bull Bragantino.

Com a iminente chegada de Pedrinho, o Peixe chegará a 13 reforços para este ano. O clube já anunciou o meia Giuliano, os laterais-direitos Aderlan e Hayner, o lateral-esquerdo Jorge, o zagueiro Gil, o atacante Willian Bigode, o meia Otero, o volante João Schmidt, o atacante Marcelinho, o volante Diego Pituca, o atacante Guilherme Augusto, e o meia Cazares.

Nesta temporada, o Alvinegro Praiano terá apenas o Campeonato Paulista e a Segunda Divisão do Brasileirão para disputar.