Manchester United vence time da terceira divisão e avança à quarta fase da Copa da Inglaterra

Na tarde desta segunda-feira, o Manchester United enfrentou o Wigan, da terceira divisão inglesa, pela terceira fase da Copa da Inglaterra, no DW Stadium, em Wigan (ING), e venceu por 2 a 0. Diogo Dalot e Bruno Fernandes (de pênlti) marcaram os gols do jogo.

Assim, os Red Devils se recuperam de derrota sofrida no último compromisso, contra o Nottingham Forest, e garantem classificação à quarta fase do torneio mata-mata, etapa que antecede as oitavas de final.

Segundo maior vencedor da FA Cup, o Manchester United possui em sua galeria 12 troféus deste torneio - dois a menos que o Arsenal, maior campeão. A última conquista foi na temporada 2015/16, quando bateu o Crystal Palace na final.

Agora, o clube treinado por Erik ten Hag aguarda o vencedor do confronto entre Eastleigh, da quinta divisão, e Newport County, do quarto escalão, para conhecer seu próximo adversário na Copa da Inglaterra. As equipes se enfrentaram no sábado e, como empataram em 1 a 1, forçaram um jogo extra para definir quem avança.

Antes disso, portanto, o United volta suas atenções para o Campeonato Inglês. Pela 21ª rodada, a equipe entra em campo no próximo domingo, contra o Tottenham, às 13h30 (de Brasília), em Old Trafford, em Manchester (ING).

Os gols do Manchester United sobre o Wigan

O primeiro tento da partida saiu aos 21 minutos do primeiro tempo. Após ataque pela direita, Rashord bateu travado, mas seguiu com a bola. O camisa 10, então, apenas rolou para Dalot, que chegava na entrada da área. O lateral esquerdo dominou e bateu colocado para abrir o placar para o Manchester United.

Na volta do intervalo, os Red Devils ampliaram a vantagem aos 28 da etapa complementar. Bruno Fernandes sofreu pênalti e, ele mesmo, foi para a cobrança. O meia português deslocou o goleiro Sam Tickle e ampliou para os visitantes.