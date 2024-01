Juventude anuncia contratação por empréstimo de Lucas Freitas, do Palmeiras

O Juventude anunciou nesta segunda-feira a contratação do zagueiro Lucas Freitas. O jogador, que pertence ao Palmeiras, assinou vínculo de empréstimo com o clube gaúcho até o final de 2024.

"O Departamento de Futebol do Juventude confirmou, nesta quinta-feira (04), a contratação por empréstimo do zagueiro Lucas Freitas, 22 anos. O defensor, que pertence ao Palmeiras, assina com o Ju até o final de 2024", divulgou o Juventude em nota oficial.

Lucas Freitas começou nas categorias de base do Flamengo. Contudo, em 2019, transferiu-se para o Real Valladolid, da Espanha, onde jogou apenas uma partida. Em 2021, o Palmeiras acertou sua contratação junto ao time espanhol. Pelo Verdão, participou somente de três jogos, todos pelo Campeonato Brasileiro de 2021.

Lucas Freitas é do Ju. O zagueiro chega por empréstimo junto ao Palmeiras. O defensor, de 22 anos, já treina com o restante do grupo na pré-temporada Jaconera.

O jogador foi emprestado para o Moreirense e para a Chapecoense, onde jogou na temporada passada. O zagueiro foi um dos destaques da campanha da equipe catarinense na Série B em 2023, e participou de todos os 23 confrontos desde que retornou ao Brasil.

O Juventude também informou que Lucas Freitas já treinou com a equipe e estará à disposição do técnico Thiago Carpini para a disputa do Campeonato Catarinense.

De volta a Série A do Campeonato Brasileiro, o clube planeja reforçar seu elenco visando a disputa da competição. Além do defensor, o Juventude já oficializou a contratação de outros nove jogadores.