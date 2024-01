John Kennedy exalta qualidade da Seleção Brasileira e demonstra confiança para disputa do Pré-Olímpico

Assim como o restante do elenco, o atacante John Kennedy se apresentou, nesta segunda-feira (8), à Seleção Brasileira, na Granja Comary, para a disputa do Pré-Olímpico, que acontece entre 20 de janeiro e 11 de fevereiro, na Venezuela. O jogador do Fluminense exaltou a qualidade do elenco do Brasil e demonstrou confiança no torneio.

"Estou me sentindo bastante confiante. O time é muito bom. Acho que vamos fortes. Acredito que vai dar tudo certo e a gente vai conseguir um ótimo resultado. O elenco é de extrema qualidade. Vamos nos preparar muito bem para conseguirmos voltar com a vitória e classificação para Olimpíada", declarou.

O grupo passou por exames e avaliações médicas antes do primeiro treinamento, nesta tarde, sob comando do técnico Ramon Menezes. O objetivo da Seleção Brasileira é uma das duas vagas para as Olimpíadas de Paris-2024.

As seleções presentes no Pré-Olímpico estão divididas em dois grupos de cinco, com o Brasil na chave A, enfrentando Bolívia, Colômbia, Venezuela e Equador. Argentina, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai figuram no B.

Os dois melhores de cada grupo avançam para a disputa do quadrangular final. Com o término do Pré-Olímpico, dois times garantirão vaga nos Jogos Olímpicos.

Antes de viajar à Venezuela, os jogadores da Seleção sub-23 farão um período de treinamento na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). O embarque da delegação brasileira acontece no dia 16 (terça-feira). O Pré-Olímpico será realizados nas cidades de Caracas, Valencia e Barquisimeto. Esta será a única possibilidade de classificação das equipes sul-americanas.

Confira a lista dos convocados:

Goleiros: Mycael (Athletico-PR), Kaique (Palmeiras) e Matheus Donelli (Corinthians)

Laterais: Matheus Dias (Internacional), Kaiki Bruno (Cruzeiro), Khellven (CSKA) e Rikelme (Cuiabá);

Zagueiros: Ronald (Grêmio), Arthur Chaves (Académico de Viseu), Michel (Palmeiras) e Luan Patrick (Athletico-PR);

Meio-campistas: Andrey Santos (Chelsea), Bruno Gomes (Coritiba), Maurício (Internacional), Alexsander (Fluminense), Marlon Gomes (Vasco), e Gabriel Pirani (DC United);

Atacantes: Marquinhos (Nantes), Giovane (Corinthians), Endrick (Palmeiras), John Kennedy (Fluminense), Gabriel Pec (Vasco) e Guilherme Biro (Corinthians).