Jogador toma tiro no braço ao cobrar escanteio durante partida na Irlanda

Um jogador do Rearcross tomou um tiro no braço durante o jogo de sua equipe contra o Ballymackey, em North Tipperary, válido por uma liga inferior da Irlanda.

Susto e alívio

O atleta, que não teve nome revelado, foi baleado antes de cobrar um escanteio. O fato aconteceu no 2° tempo do duelo, que ocorreu anteontem.

Ele gritou de dor ao ser alvejado e recebeu atendimento médico. O confronto foi interrompido pela arbitragem.

O jogador foi levado ao Hospital Universitário de Limerick e, sem grandes ferimentos, recebeu alta — o tiro não acertou em cheio o corpo da vítima.

A polícia local busca possíveis autores do ataque. Há suspeitas de que algum caçador tenha atingido, involuntariamente, o atleta, já que a região do estádio é conhecida por abrigar cervos.

O Rearcross se manifestou por meio de seu site. O clube tranquilizou os fãs sobre o estado de saúde da vítima e agradeceu aos envolvidos no atendimento médico.

Leia o comunicado

Todos no Rearcross FC estão totalmente chocados com o rumo dos acontecimentos na noite passada, quando a nossa equipe B estava atuando pela 2ª divisão da Liga quando ocorreu um incidente muito grave. Temos o prazer de informar que o nosso jogador está bem e teve alta hospitalar esta manhã. Desejamos-lhe uma rápida recuperação e que saiba que todo o clube está pensando nele e na sua família neste momento. Gostaríamos de agradecer a todos os membros do clube que estiveram aqui ontem, ao Ballymackey FC, ao árbitro do jogo e à North Tipperary & District League pela sua ajuda em circunstâncias tão imprevistas. Nossos agradecimentos aos médicos que compareceram ao Rearcross FC Grounds ontem à noite e aos policiais que estão conduzindo suas investigações. Não temos mais nada a dizer neste momento.