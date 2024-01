Internacional anuncia contratação de Hyoran, ex-Atlético-MG e Palmeiras

O Internacional anunciou nesta segunda-feira a contratação do meia Hyoran. O jogador, que estava no Atlético-MG, assinou vínculo com o time gaúcho até dezembro de 2025.

"O Sport Club Internacional finalizou a contratação do meio-campista Hyoran. O jogador de 30 anos atuou pelo Atlético-MG nas últimas temporadas e assina contrato com o Colorado até dezembro de 2025", anunciou o clube em nota oficial.

Formado nas categorias de base da Chapecoense, mas com passagem por Corinthians, Hyoran ganhou destaque nacional quando acertou sua chegada ao Palmeiras, no final de 2016. O meia permaneceu no Alviverde até 2020 e conquistou o Campeonato Brasileiro em 2018. Marcou sete gols e deu dez assistências pelo Verdão.

Colorado de coração, Hyoran é o novo meio-campista da nossa equipe! ??? pic.twitter.com/0Hqi2a5EfS ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) January 8, 2024

No Galo viveu uma de suas melhores fases na carreira e foi campeão do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil em 2021, além dos Campeonatos Mineiros em 2020, 2021 e 2023. O jogador anotou 15 gols e 12 assistências pela equipe.

Em 2022, esteve emprestado pelo Atlético-MG ao RB Bragantino. Na equipe do interior paulista balançou as redes seis vezes e anotou seis assistências.

O Internacional segue trabalhando para reforçar seu elenco visando a temporada. Além de Hyoran, o clube já oficializou as chegadas de Robert Renan, Lucas Alario e Ivan.