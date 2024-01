Corinthians é eleito o melhor time feminino da América do Sul em 2023

O Corinthians foi eleito o melhor time de futebol feminino da América do Sul pela IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol). A organização alemã considerou o desempenho dos times do primeiro até o último dia de 2023. Palmeiras, Santos, Ferroviária e São Paulo também aparecem no top-10.

Atual campeão da Libertadores da América, o Corinthians dominou o cenário nacional em 2023. Além de conquistar o continente, a equipe se sagrou campeã dos Campeonatos Paulista e Brasileiro, e da Supercopa do Brasil.

O Corinthians assumiu a primeira colocação do ranking após ficar com o segundo lugar em 2022. O Palmeiras foi o responsável por liderar a lista naquela ocasião.

Segundo o ranking da IFFHS, o Timão encabeça a lista com 384 pontos. Em seguida, seu rival Palmeiras aparece na segunda colocação, com quase cem pontos a menos. Santos, Ferroviária e São Paulo também integram o top-10 da organização.

QUEM MAIS ESTÁ COM SAUDADES? ?? Amanhã é dia de reapresentação de parte do nosso elenco ? Tá começando a temporada de 2024! ? - @rodrigogazzanel pic.twitter.com/sQi914kCnk ? Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) January 7, 2024

Boca Juniors-ARG, Atlético Nacional-COL, Colo-Colo-CHI e Universidad de Chile são os outros clubes que compõem a lista.

No ranking mundial, também divulgado pela organização alemã, o Corinthians ostenta a terceira colocação. A equipe perde somente para Lyon-FRA e Barcelona-ESP. O Palmeiras ficou na 12ª colocação da lista.

Confira o ranking da IFFHS dos melhores times femininos sul-americanos em 2023:

1 - Corinthians (384 pontos)

2 - Palmeiras (292 pontos)

3 - Boca Juniors-ARG (222 pontos)

4 - Internacional (200 pontos)

5 - Santos (188 pontos)

6 - Ferroviária (180 pontos)

7 - Atlético Nacional-COL (174 pontos)

8 - Colo-Colo-CHI (168 pontos)

9 - Universidad de Chile (168 pontos)

10 - São Paulo (164 pontos)