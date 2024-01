Hernan: Jogadores do São Paulo ficaram abalados com a saída de Dorival

André Hernan contou no De Primeira os bastidores da despedida de Dorival Jr. do São Paulo. O treinador aceitou convite do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, para assumir a seleção brasileira.

Hernan detalhou que os jogadores do São Paulo sentiram o baque da saída de Dorival. Segundo o colunista do UOL, a reunião de despedida do treinador foi carregada de emoção.

Eu queria trazer um bastidor: ontem, na reunião, quando os jogadores se reúnem no campo com funcionários, comissão técnica e diretoria em um dos campos do CT da Barra Funda (foi naquele campo onde tem uma arquibancada, onde normalmente o Dorival comanda os treinos), foi uma despedida onde o Dorival pediu a palavra, alguns integrantes da comissão técnica falaram também, a diretoria falou e foi carregada de emoção.

O grupo sentiu demais a saída do Dorival, os jogadores ficaram bastante abalados. É claro, já havia essa expectativa, mesmo com os jogadores de férias, todo mundo lê noticiário, eles conversam, mas quando o Dorival pediu a palavra, agradeceu e falou que esse time está pronto para ser campeão esse ano independentemente de quem chegue e tal, houve uma comoção, houve um momento em que todo mundo ficou muito emocionado. Me descreveram essa cena como um grupo que sentiu demais a saída do Dorival, mas é um grupo que ao mesmo tempo vai fazer dessa saída do Dorival algo para se fortalecer e estar cada vez mais fechado em 2024. André Hernan

Hernan: Contrato de Muricy tem cláusula para que ele não assuma como técnico

André Hernan informou que Muricy Ramalho não poderia assumir nem como técnico interino enquanto o São Paulo busca o substituto de Dorival. De acordo com ele, o coordenador de futebol tem inclusive cláusula em seu contrato que o impede de trabalhar como treinador, devido a problemas de saúde.

'Dorival tinha deixado claro no São Paulo que aceitaria convite da seleção', diz Hernan

Hernan aprovou a contratação de Dorival para a seleção e lembrou que o treinador tinha deixado claro que se tratava de um sonho pessoal desde a apresentação no São Paulo. Enquanto o Tricolor procura um novo técnico, o filho de Dorival, Lucas Silvestre, comanda os trabalhos de pré-temporada no CT da Barra Funda.

