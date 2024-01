Franz Beckenbauer, ídolo do futebol alemão, morre aos 78 anos

Do UOL, em São Paulo

Lenda do futebol alemão, Franz Beckenbauer morreu ontem (7) aos 78 anos. A causa da morte não foi divulgada. A informação é da agência alemã DPA.

O que aconteceu

A família informou à imprensa alemã que o bicampeão mundial morreu enquanto dormia. Ele estava cercado pelos familiares.

É com profunda tristeza que informamos que meu marido e nosso pai Franz Beckenbauer faleceu pacificamente ontem cercado por sua família. Pedimos que possamos chorar em silêncio e que se abstenham de todas as perguntas. Nota da família de Beckenbauer

O ex-jogador estava enfrentando problemas de saúde nos últimos meses e seu estado era instável. Ele chegou a passar por duas cirurgias cardíacas e havia perdido a visão de um dos olhos.

Beckenbauer conquistou a Copa do Mundo de 1974 como jogador e a de 1990 como técnico. No Mundial de 1970, ele ficou marcado por jogar a semifinal contra a Itália com uma tipoia — ele havia quebrado a clavícula.

Beckenbauer durante a semifinal contra a Itália na Copa do Mundo de 1970 Imagem: DB/picture alliance via Getty Images

O "Kaiser" (imperador, em livre tradução do alemão) está entre os maiores futebolistas alemães de todos os tempos e foi um jogador histórico do Bayern de Munique. Ele conquistou três Ligas dos Campeões (1973-74, 1974-75 e 1975-76) pelo clube bávaro.

Em 2016, promotores na Suíça abriram uma investigação contra ele e mais três pessoas referente à campanha da Alemanha para sediar o Mundial de 2006. Como integrantes do comitê, eles foram acusados de fraude, gestão criminosa, lavagem de dinheiro e apropriação indevida. Beckenbauer sempre negou as alegações contra ele.

Colunistas comentam

Brilhante no Bayern de Munique, com três conquistas na Liga dos Campeões e 'trocentos' títulos em seu país, ele foi um daqueles muito à frente de seu tempo, atuando como zagueiro, volante ou líbero. Zidane, talvez, seja quem mais se assemelhou ao estilo de jogo do 'Kaiser', apelido que ganhou, que significa Imperador, alcunha bastante apropriada, diga-se. Milton Neves. Leia mais aqui.

O maior jogador alemão de todos os tempos, o maior craque da defesa da história, possivelmente o primeiro a perceber que a organização tinha de nascer atrás, porque espaços rareavam na frente. Fez isso como meio-campista na Copa de 1966, como líbero nas de 1970 e 1974, como técnico nas de 1986 e 1990. Transformou-se em técnico por sua elegância e compreensão do jogo, tirou a Alemanha de sua maior crise, após a eliminação na fase de grupos da Euro 1984, levou-a à final da Copa de 1986 e ao título de 1990. PVC. Leia mais aqui.