Fluminense anuncia a contratação do goleiro Felipe Alves, ex-São Paulo

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense anunciou a contratação do goleiro Felipe Alves, ex-São Paulo.

O que aconteceu

Felipe Alves, de 35 anos, assinou contrato com o Tricolor até o fim do ano. Ele estava livre no mercado após o empréstimo do Fortaleza ao São Paulo encerrar. Fábio, que atualmente é o titular, tem vínculo até o fim de 2025.

Estou muito feliz pela oportunidade. É um momento único, o Fluminense é um grande clube. Espero poder representar bem e honrar esta camisa Felipe Alves

O goleiro é o terceiro reforço anunciado pelo Flu para a temporada 2024. O clube já havia divulgado os acertos com o meia Renato Augusto e do zagueiro Antonio Carlos.

Felipe Alves vai reencontrar o técnico Fernando Diniz, com quem já trabalhou em outros clubes, como no Paulista de Jundiaí, Osasco Audax Paraná, Oeste e Athletico-PR.

"Já tive a oportunidade de trabalhar com ele algumas vezes. E é sempre um privilégio. O futebol moderno tende sempre a passar por esse processo de os goleiros utilizarem os pés, tanto na primeira linha de saída quanto para impor uma superioridade numérica para poder se sobressair em relação ao adversário. Acho que é uma tendência, que todos os clubes têm procurado um goleiro que possua essa qualidade na saída, de posse de bola, lançamento e jogo curto", disse, ao site oficial do Flu.