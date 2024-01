Flamengo se aproxima de classificação na Copinha com vitória sobre o São Bento

O Flamengo ficou mais próximo da classificação para a próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior com uma vitória contra o São Bento nesta segunda-feira. No Estádio José Liberatti, em Osasco (SP), os rubro-negros venceram por 2 a 1, na partida que encerrou a segunda rodada da competição.

O Flamengo marcou os gols da vitória no primeiro tempo. A equipe abriu o placar logo aos 7 minutos, quando Lorran recebeu à queima-roupa e só precisou empurrar para as redes. Aos 33, Werton se jogou para completar um cruzamento rasteiro na segunda trave e fez 2 a 0. O São Bento descontou no fim da etapa final, aos 43, com um golaço de falta marcado por Gustavo.

DNA Rubro-Negro! ??? Jogada trabalhada, tabela, e gol do Mengão! Werton marcou mais um na @Copinha, e comemorou pegando a câmera e tirando foto de Gilvan de Souza! Homenagem pelo Dia do Fotógrafo! Acompanhe o 2º tempo entre Flamengo e São Bento-SP no SporTV. O Rubro-Negro vai... pic.twitter.com/7YDM7cQBRT ? Flamengo (@Flamengo) January 9, 2024

Com o resultado, os cariocas chegaram a seis pontos e estão na liderança do Grupo 19. Na terceira e última rodada da fase de grupos, os rubro-negros enfrentam o Audax-SP, na quinta-feira, às 17h30 (de Brasília). Um empate é suficiente para garantir a classificação aos mata-matas.

O São Bento, que ainda não pontuou, terá pela frente o São José, na quinta-feira, às 15h15. Apenas uma vitória serve para os paulistas, que, mesmo se vencerem, ainda dependem do outro resultado do grupo para se classificar.