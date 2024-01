Por que Fla e Vasco farão 'Clássico dos Milhões' para torcida única no NBB

O duelo entre Flamengo e Vasco ganhou o apelido de "Clássico dos Milhões" pelo tamanho expressivo de suas torcidas. As duas equipes farão o primeiro clássico do ano hoje (08), no basquete, em partida pelo NBB. Mas apenas uma das massas poderá acompanhar o confronto in loco.

Flamengo e Vasco se enfrentam nesta segunda-feira, às 20h (de Brasília). O canal do UOL Esporte no YouTube transmitirá a partida ao vivo e com imagens.

O UOL leva a você, todas as segundas-feiras, uma partida do melhor basquete do Brasil.

Só flamenguistas

O Maracanãzinho receberá somente torcedores do Flamengo hoje. O valor dos ingressos varia entre R$ 15 (para sócios-torcedores) e R$ 120. A comercialização está disponível por meio do site do clube, e também haverá venda na bilheteria 2 do Maracanã a partir de 16h.

A presença de torcidas únicas em clássicos é uma determinação do NBB. A liga implementou essa medida de segurança para partidas entre clubes com rivalidade no futebol — casos de Flamengo, Vasco e Botafogo no RJ, e de Corinthians e São Paulo em SP.

Não há legislação no Rio de Janeiro que impeça a presença de torcida visitante em grandes jogos. O estado de São Paulo é o exemplo mais notável de restrições nesse sentido no Brasil, aplicando a medida desde 2016.

Vasco e Flamengo já protagonizaram um clássico de uma torcida só nesta temporada do NBB. Na ocasião, em novembro, o Rubro-Negro calou o Ginásio de São Januário com vitória por 68 a 65.

Rivais no topo do NBB

Flamengo e Vasco estão em estágios diferentes em seus projetos no basquete. Enquanto o Rubro-Negro é o maior campeão do NBB e está acostumado a figurar no topo, o Vasco voltou à elite do basquete nacional nesta temporada, após quatro anos de ausência.

O Flamengo oscilou no início da campanha, mas vem de onze vitórias consecutivas. O Rubro-Negro tem o melhor aproveitamento da temporada regular e se credencia como um dos favoritos para o título.

O Vasco é uma das boas surpresas do primeiro turno do NBB. O elenco construído para a competição se encaixou rapidamente, e o Cruzmaltino acumulou 13 vitórias em 18 partidas, quarta melhor campanha da liga.