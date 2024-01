Ferroviária x São Paulo: veja onde assistir e mais informações sobre o duelo da terceira rodada da Copinha

Nesta terça-feira, a última rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior terá sequência. Em seu terceiro compromisso na competição, o São Paulo encara a Ferroviária, às 19h15 (de Brasília), na Fonte Luminosa, em Araraquara.

Onde assistir: O embate terá transmissão do canal por assinatura SporTV.

Já classificado para a segunda fase da Copinha, o São Paulo vai em busca da vitória no confronto direto pela liderança do Grupo 7. O Tricolor aparece com a mesma pontuação da líder Ferroviária (seis), mas fica atrás por conta dos critérios de desempate.

Dessa forma, as duas equipes se enfrentam para decidir quem avança para a próxima fase no topo da chave. O São Paulo vem de duas vitórias consecutivas no torneio: a primeira foi contra o Porto Vitória, por 5 a 1, com os gols tricolores de Luiz Henrique, Ryan Francisco (duas vezes), Henrique e Igor.

Já na segunda rodada, os comandados do técnico Menta tiveram um desafio mais complicado. O Tricolor paulista saiu atrás contra o Carajás-PA, mas conseguiu buscar a virada e venceu por 3 a 2, com gols de Caio, Faisal e Palmberg.

Enquanto isso, a Ferrinha também está invicta na competição até aqui. Na primeira rodada, bateu o Carajás por 3 a 0, enquanto goleou o Porto Vitória por 4 a 0 em seu segundo jogo. Agora, as duas equipes vão em busca dos três pontos para avançar na liderança do Grupo 7.

Também nesta terça-feira, mas sem chances de classificação, o Carajás enfrenta o Porto Vitória para definir quem fica com a terceira posição, já que os dois times não somaram pontos. A bola rola às 17 horas, também na Fonte Luminosa.