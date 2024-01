'ESTOU PASMA COM O RESULTADO': Ex-amante de Jô revela teste de DNA do filho

A influenciadora Maiára Quiderolly utilizou sua conta no Instagram para compartilhar uma revelação impactante, confirmando que o atacante Jô, ex-Corinthians, é o pai de seu filho, João Gabriel. A notícia veio após o jogador contestar a paternidade da criança, levando Quiderolly a submeter o bebê a um teste de DNA, cujo resultado foi agora divulgado pela influenciadora.

No anúncio, Maiára Quiderolly revelou o resultado positivo do exame de DNA, confirmando Jô como pai de João Gabriel. A criança é fruto de um relacionamento extraconjugal do atacante, que recentemente foi anunciado como reforço do Amazonas para a disputa da série B.

"Olá, meus amores! Olha só que interessante! Ontem vocês me perguntaram bastante quando sairia o resultado do teste, do exame de DNA, e saiu o exame, gente! Eu estou pasma com o resultado, assim. Realmente eu não esperava por isso, sabe? Não esperava mesmo", declarou.

A revelação da paternidade de Jô provocou grande repercussão nas redes sociais, com diversos comentários e reações dos seguidores de Maiára Quiderolly. A situação coloca em destaque não apenas a vida pessoal dos envolvidos, mas também levanta questões sobre responsabilidade paterna e a influência das redes sociais na vida dos famosos.

"Ele falou com tanta certeza, tantas vezes, que o filho não era dele, que falei: 'Caramba!'. A vasectomia que ele ficou falando para mim durante dois anos que tinha, devia ter mesmo", disse.

Ela também alegou que os dois haviam combinado de resolver as questões sobre João Lucas em particular, mas Maiára mudou de postura após Jô pedir, publicamente um exame de DNA da criança.

De volta aos gramados

Após anunciar aposentadoria, atacante foi anunciado como reforço do Amazonas e disputará a série B em 2024. Jô havia pendurado as chuteiras, após um longo período longe dos gramados: a última partida do ex-Corinthians foi no final de 2022, ainda pelo Ceará.