Everton Ribeiro vai ao Ninho do Urubu se despedir de ex-companheiros do Fla

Do UOL, no Rio de Janeiro

Agora jogador do Bahia, Everton Ribeiro foi ao Ninho do Urubu se despedir dos ex-companheiros e dos funcionários do Flamengo. O elenco se reapresentou hoje (8) para iniciar a pré-temporada.

O que aconteceu

O jogador recebeu autorização do Bahia para ir ao CT. Ele foi a Salvador no domingo e retornou ao Rio para o último reencontro no Ninho.

O Fla espera fazer uma despedida de Everton no Maracanã com a torcida. Isso deve acontecer em fevereiro, quando o clube volta a atuar no estádio. Ele iria ao jogo também com anuência do novo clube.

Moisés Santos, roupeiro do clube, registrou o encontro. Os jogadores do Fla se despediram de Everton nas redes sociais nos últimos dias.

O meia já tinha ido ao CT no sábado para tirar foto com as taças conquistadas e gravar um especial para a FlaTV.

Everton assinou com o Bahia até o fim de 2025 com possibilidade de extensão por mais uma temporada. Nesta segunda-feira, ele segue com os novos companheiros para Manchester, onde o Tricolor fará sua pré-temporada.

Canal do Flamengo no WhatsApp

Quer saber tudo o que rola com o Flamengo sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.