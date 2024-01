Erick quer jogar no Corinthians e tenta negociar com Athletico-PR, revela empresário

O empresário do volante Erick, Miguel Calluf, deixou claro que o jogador tem interesse em se transferir para o Corinthians. O Timão segue em conversas com o Athletico-PR, que faz jogo duro para liberar o atleta de 26 anos.

"O Athletico não tem a intenção de vender, mas o projeto agrada o Erick, que já havia pedido sua liberação. Estamos negociando. Eles têm o direito de não querer vender e nós temos o direito de querer sair. Isso não quer dizer que falte respeito de ambas as partes. É uma questão de projeção profissional e financeira. E o Athletico seria muito bem remunerado por isso", comentou o agente de Erick ao UOL Esporte.

O Corinthians formalizou uma proposta ao Furacão pelo jogador antes da virada do ano e volta a tentar viabilizar sua chegada. A vontade do volante em se transferir é o trunfo do Timão, enquanto o Athletico-PR segue com seu posicionamento de dificultar o negócio.

Erick é um jogador que agrada ao CIFUT e à comissão técnica. Na última temporada, o meio-campista marcou oito gols e distribuiu seis assistências. Se contrato com o clube paranaense é válido até janeiro de 2026.

O Corinthians busca mais um volante, já que as conversas com Thiago Maia, do Flamengo, não evoluíram. Para essa faixa do campo, o clube contratou o volante Raniele e acertou a permanência de Maycon.

O Timão está ativo no mercado da bola e espera anunciar novos nomes nos próximos dias. O clube formalizou uma proposta ao Betis para contar com o ponta Luiz Henrique, e entrou na briga para contratar o atacante Rafael Borré.

Além disso, apenas exames médicos separam o zagueiro Gustavo Henrique, ex-Santos e Flamengo, do Corinthians.

Até o momento, o Timão já oficializou quatro reforços: Hugo, Raniele, Diego Palacios e Rodrigo Garro. O zagueiro Félix Torres já tem tudo certo com o clube paulista, mas ainda não foi liberado pelo Santos Laguna.