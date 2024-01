Enquete: torcida do Palmeiras aprova política da diretoria em priorizar renovações a contratações no mercado

O Palmeiras inicia a temporada de 2024, nesta segunda-feira, com três reforços e seis renovações de contrato. Os números mostram uma política da diretoria do Verdão em priorizar extensões do vínculo com atletas do atual elenco a contratações de novos jogadores, e parece ter o apoio do torcedor nisso.

Em resposta à enquete realizada pela Gazeta Esportiva, 78,15% da torcida alviverde informou que concorda com a estratégia utilizada por Leila Pereira e sua direção, uma vez que é importante garantir a permanência de pilares desse plantel vitorioso.

Em contrapartida, 21,85% dos votos não aprovam a extrema cautela que o clube se comporta no mercado da bola. Esses palmeirenses entendem que o atual elenco é curto e precisa de reforços à altura se quiser continuar sendo campeão.

Vale destacar que o Verdão pode ainda perder atletas nesta janela. O clube já confirmou a saída do volante Jaílson, mas nomes como Artur, Kevin, Atuesta, Piquerez e Vanderlan podem deixar o Alviverde em 2024.

Desde novembro de 2023, o Palmeiras renovou o contrato de Luís Guilherme, Marcos Rocha, Marcelo Lomba, Murilo, Gabriel Menino e Zé Rafael. Por outro lado, nesta janela de transferências, anunciou as chegadas de Caio Paulista, Bruno Rodrigues e Aníbal Moreno.

A política de priorizar a extensão de vínculos é uma estratégia da diretoria alviverde em manter a base campeã nos últimos anos e ao mesmo tempo garantir maior segurança contratual ao clube. Por isso, procura contratar apenas reforços pontuais, geralmente jovens e com potencial de revenda.

Com 29 nomes, o elenco do Palmeiras se reapresenta na Academia de Futebol nesta segunda-feira (8) para dar início à preparação para a temporada 2024.

A equipe estreia no Campeonato Paulista no dia 21, contra o Novorizontino. A bola rola às 16 horas (de Brasília), no Estádio Jorge Ismael Biasi, em Novo Horizonte (SP).