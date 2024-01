Em iniciativa da FPF, elenco sub-20 do Santos participa de palestra contra manipulação de resultados

Em ação promovida pela Federação Paulista de Futebol (FPF), o elenco sub-20 do Santos participou, na tarde desta segunda-feira (8), de palestra para conscientização do combate à manipulação de resultados no futebol.

A iniciativa se estende a todos os 128 clubes participantes da 54ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, no intuito de passar à nova geração de atletas orientações de conduta, bem como apresentar canais de denúncia anônima.

Dentro de campo, na Copinha, o Peixe lidera o Grupo 26, com seis pontos somados em dois jogos. Dessa forma, está antecipadamente classificado à segunda fase do torneio, assim como o segundo colocado Água Santa, que também possui 100% de aproveitamento. Os já eliminados Remo e Nova Venécia-ES estão zerados.

Na primeira rodada da competição, o Santos venceu o Remo de virada, por 2 a 1. No compromisso seguinte, goleou o Nova Venécia-ES por 7 a 0.

Agora, o Alvinegro Praiano encerra a fase de grupos decidindo a primeira colocação da chave contra o Água Santa, às 21h45 (de Brasília) de quarta-feira (10), no Estádio Distrital do Inamar, em Diadema (SP).