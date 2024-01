E o Morelos? Santos negocia redução salarial e pode ficar com o atacante em 2024

O Santos ainda não definiu o futuro do atacante Alfredo Morelos. O clube discute com o jogador uma redução salarial para a disputa da Série B e do Paulistão em 2024.

Segundo o presidente do Peixe, Marcelo Teixeira, o colombiano tem uma negociação em andamento para diminuir seus vencimentos, considerados altos até mesmo para a Série A do Campeonato Brasileiro.

"Todos podem ser aproveitados. Existe uma negociação com possibilidade de reduzir salários e serem incorporados ou serem negociados, essas duas frentes estão abertas. Entre eles, há o Morelos, que tinha um salário alto já para a Série A", explicou o dirigente.

"Ele veio em uma negociação sem custos, mas tem um elevado custo mensal. Pode ficar como poder ser negociado também", acrescentou.

No último sábado, na reapresentação do elenco, os jogadores foram divididos em dois grupos: aqueles que estão nos planos, seja os contratados ou os que aceitaram uma redução salarial, e aqueles que ainda não definiram o futuro ou não serão utilizados.

O contrato de Morelos com o Santos vai até dezembro de 2025. O atacante, que acumula passagens por clubes da Europa e chegou ao Peixe com status de titular, já manifestou seu desejo de seguir no Brasil.

Outros quatro atletas já toparam diminuir seus vencimentos e defenderão o clube nesta temporada. São eles: Tomás Rincón, Julio Furch, João Paulo e Diego Pituca.