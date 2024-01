Diretoria do Corinthians mostra otimismo para vender naming rights do CT; veja detalhes

O Corinthians está próximo de acertar a venda do naming rights do CT Dr. Joaquim Grava. Pelo menos é o que garante o presidente Augusto Melo, que afirmou no último domingo (7) que algumas empresas estão interessadas em ligar sua marca ao espaço de treinamento dos jogadores do Timão.

"Está muito bem adiantado (a venda do naming rights), vem coisa muito boa por aí. Vou sempre jogar limpo com vocês. Estamos trabalhando muito forte para isso, algumas empresas estão interessadas. Vai ser um marco na nossa administração. Vai ser um marco na nossa história", comentou Augusto.

O acordo para negociar o nome do CT é visto como fundamental, já que a receita que entraria ao clube seria utilizada para a construção das novas arquibancadas da Neo Química Arena. A ideia de Augusto é aumentar a capacidade do estádio para cerca de 70 mil lugares, o que demanda tempo e, principalmente, dinheiro.

"O parceiro será aqui, com a venda dos naming rights do CT. Esse é o parceiro. É uma troca, com o nome, com a parte financeira, e vamos ampliar a Arena. Está bem encaminhada. Temos três, quatro empresas conversando sobre isso. A credibilidade está grande, será um marco. Com essa receita vamos ampliar a Arena, dependo disso. Por isso dizia que o Corinthians não gastaria R$ 1. Isso será por uma troca de propriedades. Já vinha analisando isso há muito tempo. Através disso, teremos a receita de construção. Se fechar o patrocínio amanhã, depois de amanhã já começo um planejamento de ampliação da Arena", acrescentou Augusto Melo.

Inicialmente, a ideia do clube é ampliar a capacidade da Arena para cerca de 54 mil lugares, com a retirada das cadeiras do setor Sul e dos "bicos" que conectam setores do estádio. A expectativa é que essa ampliação, que não renderia custos ao clube, esteja valendo para a estreia do Campeonato Paulista, contra o Guarani (21).

Neste domingo (7), o Corinthians oficializou a chegada da casa de aposta VaideBet como nova patrocindora máster do clube. No acordo, ficou estabelecido que o Timão vai ganhar R$ 370 milhões por três anos de parceria (R$ 120 milhões anuais, além de R$ 10 milhões de luvas).